أغلق مزاد للرموز غير القابلة للاستبدال NFT على المقطع الرسمي للنكتة الشهيرة «رقصة التابوت» ببيع ملكيتها بقيمة 327 ETH -إيثيريوم وهي عملة رقمية مشفرة - أي ما يعادل 1.045.409 دولارات أمريكية أمس الأول (الجمعة).

وهذه الرقصة التي يؤديها مجموعة من حاملي النعوش الغانيين في طقوس يعتبرونها مراسم وداع تليق بالراحلين اجتاحت الثقافة الشعبية للإنترنت مقرونة بموسيقى تدعى أسترونوميا للتعبير عن خطورة الخروج من المنازل أثناء الإغلاق وتفشي COVID-19 في عام 2020.

وتعتبر الرقصة أحد أشهر الميمات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من السياقات الساخرة.