أطلق تطبيق «واتساب» تحديثاً جديداً غيّر إعدادات حسابات ملايين المستخدمين. ويأتي التحديث المفاجئ في إطار محاولة حماية الخصوصية، أثناء استخدام الرسائل التي تختفي ذاتيا.حيث قرر إيقاف خدمة «media visibility» أو «رؤية الوسائط» من الدردشة المختفية تلقائيا.وعلى هواتف «آيفون»، عمد «واتساب» إلى إيقاف خيار «حفظ في معرض الكاميرا» التلقائي للنوع نفسه من الرسائل؛ وهذا يعني أن الصور والفيديوهات وغيرهما من الوسائط لن تحفظ تلقائيا في تطبيق كاميرا الهاتف.وقال موقع WABetaInfo، إن هذه الخطوة ترمي إلى توفير بيئة أكثر خصوصية للمستخدمين، الذين يستعملون الرسائل المختفية تلقائيا.