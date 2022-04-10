صُدمت عائلة رجل هندي بعودته إلى الحياة بعد يوم واحد من مراسم تشييعه وتلقي العزاء في موته، حيث عاد أحد سكان ولاية تاميل نادو الهندية في اليوم التالي لجنازته، بحسب موقع «كاومودي» الذي قال إن العامل مورتي البالغ من العمر 55 عاما ذهب إلى مدينة تيروبور لجني قصب السكر، ولعدة أيام لم تتمكن عائلته من الاتصال به، لكن سرعان ما أبلغ أحد أقارب الرجل أنه عُثر عليه ميتاً بالقرب من محطة الحافلات، وتعرف ابنه على جثمان والده، وسلمت الشرطة الجثة للأسرة التي دفنت رفاة المتوفى، ليصدمهم بعودته إلى المنزل ويثير الرعب والفرح بينهم. وبدأت الشرطة تحقيقاً لمعرفة الهوية الحقيقية للرجل المدفون.