حذر أطباء من ضرر المشروبات المحلاة، وأنها يمكن أن ترفع بشكل سريع مستوى السكر في الدم، وتزيد خطر اكتساب الوزن وارتفاع الضغط الدموي، وأمراض القلب والشرايين والدماغ، وتعد الأسوأ بالنسبة للأشخاص الذين يعانون داء السكري، ونصحوا بتقليل الكميات التي تُشرب تدريجياً حتى التوقف عن شربها نهائياً. وأوردت مجلة Sante ، مجموعة من النصائح، وقائمة بالمشروبات الممنوعة على مرضى السكري بحسب «القبس».العصائر المحلاة بالسكريات المضافةالصوداالعصائر الطبيعيةالمشروبات الغازيةالشاي بالحليب كامل الدسم