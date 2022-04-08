حذّر المدير الطبي لمراكز طب النوم في غرب نيويورك دانيال ريفكين من استخدام السرير للقراءة والتصفح والمشاهدة، وقال إن القراءة في السرير تسبب تكيفاً سلبياً، حيث لا يستطيع الدماغ تحديد ما إذا كان السرير مكاناً للنوم أو مكاناً لتستيقظ فيه، مؤكداً أن القراءة نشاط جيد لمساعدتك على الاسترخاء، لكن من المهم أن تجد مكاناً آخر غير سريرك للاستمتاع بكتبك.وأضاف أحد الاختصاصيين أنه من الناحية المثالية، فإنك يجب أن تجد مكاناً آخر لطيفاً ومريحاً في غرفة أخرى للقراءة. وبمجرد أن تشعر عيناك بالثقل ويتعب جسمك، أغلق الكتاب وتوجه إلى غرفة النوم بقصد النوم بسرعة.