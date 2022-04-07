يحذر خبراء تقنيون من أن إضافة خاصية (تعديل) التغريدات في «تويتر» بشكل مطلق ودون ضوابط، قد يؤثر على خاصيتي الإعجاب وإعادة التغريد بشكل واضح، فبينما تتفاعل مع محتوى بعينه ستجد نفسك أمام محتوى مغاير لما قرأت، لكن شركة تويتر ذكرت أنها لن تترك الأمر جزافاً، وأنها تعمل على إضافة الخاصية منذ العام الماضي وتختبرها مع أعضاء محددين في خدمة «تويتر بلو» في الأشهر المقبلة.وتأتي هذه الأخبار، التي أثارتها «تويتر» لأول مرة في أول أبريل، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تغييراً أوسع في الاتجاه بعدما أصبح إيلون ماسك أكبر مساهم فيها، وقال جاي سوليفان، رئيس المنتجات الاستهلاكية في «تويتر»، إن هذه الميزة ستستغرق وقتاً لضبطها، إذ إنه «بدون أمور مثل الحدود الزمنية وعناصر التحكم والشفافية بشأن ما تم تعديله، يمكن إساءة استخدام التعديل لتغيير سجل المحادثة العامة».