أعلنت جامعة الكويت فتح تحقيق مع عضو هيئة أكاديمية بكلية الطب للتحقيق معه؛ لعرضه مواد «مخلة بالآداب العامة»، على الطلبة أثناء شرح محاضرة.وقالت الجامعة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: «وجه وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة تحقيق حول عرض دكتور في كلية الطب مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة على الطلبة أثناء شرح المحاضرة». وكانت أقاويل انتشرت تفيد بعرض دكتور في علم النفس على طلبته مواد إباحية أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات، بحسب «العين».