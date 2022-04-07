أقدمت امرأة على التخلص من حياة رضيعتها خنقاً وإلقاء جثتها في بالوعة صرف صحي بمنطقة الوراق شمال الجيزة في مصر، وتوصلت جهود البحث والتحري إلى أن والدة الرضيعة وراء ارتكاب الواقعة بسبب خداعها أسرتها وزوجها وأهله بأنها وضعت طفلاً ذكراً بخلاف الحقيقة، ومع بلوغ الرضيعة عامها الثاني قررت التخلص منها خشية فضح خداعها وكذبها.وتخلصت الأم خنقاً من ابنتها وحملتها إلى مدخل أحد العقارات، وتخلصت من جثتها بإلقائها ببالوعة صرف صحي؛ ظناً أن فعلتها لن تنكشف. وتم ضبط المتهمة التي أقرت بارتكاب واقعة القتل.