بلغت الثروة المجتمعة لقائمة أثرياء العالم البالغ عددهم 2668 نحو 12.7 تريليون دولار. بحسب قائمة فوربس الجديدة، وقالت إن الحروب والأوبئة وانهيار أسواق الأسهم، أثّرت على ثروات أغنى الأشخاص على هذا الكوكب هذا العام. وضمت قائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2022 نحو 2668 مليارديراً حول العالم، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 2755 في العام الماضي. وتبلغ ثرواتهم مجتمعة 12.7 تريليون دولار، بانخفاض عن 13.1 تريليون دولار في قائمة عام 2021.
وخرج 329 شخصاً من قائمة المليارديرات لهذا العام، وهو العدد الأكبر منذ الأزمة المالية في عام 2009. وانضم 236 شخصاً جديداً إلى القائمة هذا العام، بما في ذلك نجمة البوب ريهانا، ومخرج سلسلة Lord of the Rings بيتر جاكسون، والممول المبادر جوش كوشنر.
ولا أحد أصبح أكثر ثراءً من إيلون ماسك، الذي تصدّر قائمة المليارديرات للمرة الأولى على الإطلاق. وفي 11 مارس/آذار، عندما جمعنا صافي الثروات، كانت ثروة ماسك تقدر بنحو 219 مليار دولار، بعد أن أضاف 68 مليار دولار إلى ثروته خلال العام الماضي مع ارتفاع سعر سهم شركة السيارات الكهربائية تيسلا 33%.
لقد تفوق على جيف بيزوس، الذي تراجع إلى المرتبة الثانية.
أغنى 10 أشخاص في العالم:
1- إيلون ماسك
219 مليار دولار
2- جيف بيزوس
171 مليار دولار
3- برنارد أرنو والعائلة
158 مليار دولار
4- بيل غيتس
129 مليار دولار
5- وارن بافيت
118 مليار دولار
6- لاري بيج
111 مليار دولار
7- سيرجي برين
107 مليارات دولار
8- لاري إليسون
106 مليارات دولار
9- ستيف بالمر
91.4 مليار دولار
10- موكيش أمباني
90.7 مليار دولار
وخرج 329 شخصاً من قائمة المليارديرات لهذا العام، وهو العدد الأكبر منذ الأزمة المالية في عام 2009. وانضم 236 شخصاً جديداً إلى القائمة هذا العام، بما في ذلك نجمة البوب ريهانا، ومخرج سلسلة Lord of the Rings بيتر جاكسون، والممول المبادر جوش كوشنر.
ولا أحد أصبح أكثر ثراءً من إيلون ماسك، الذي تصدّر قائمة المليارديرات للمرة الأولى على الإطلاق. وفي 11 مارس/آذار، عندما جمعنا صافي الثروات، كانت ثروة ماسك تقدر بنحو 219 مليار دولار، بعد أن أضاف 68 مليار دولار إلى ثروته خلال العام الماضي مع ارتفاع سعر سهم شركة السيارات الكهربائية تيسلا 33%.
لقد تفوق على جيف بيزوس، الذي تراجع إلى المرتبة الثانية.
أغنى 10 أشخاص في العالم:
1- إيلون ماسك
219 مليار دولار
2- جيف بيزوس
171 مليار دولار
3- برنارد أرنو والعائلة
158 مليار دولار
4- بيل غيتس
129 مليار دولار
5- وارن بافيت
118 مليار دولار
6- لاري بيج
111 مليار دولار
7- سيرجي برين
107 مليارات دولار
8- لاري إليسون
106 مليارات دولار
9- ستيف بالمر
91.4 مليار دولار
10- موكيش أمباني
90.7 مليار دولار