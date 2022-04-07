بلغت الثروة المجتمعة لقائمة أثرياء العالم البالغ عددهم 2668 نحو 12.7 تريليون دولار. بحسب قائمة فوربس الجديدة، وقالت إن الحروب والأوبئة وانهيار أسواق الأسهم، أثّرت على ثروات أغنى الأشخاص على هذا الكوكب هذا العام. وضمت قائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2022 نحو 2668 مليارديراً حول العالم، بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 2755 في العام الماضي. وتبلغ ثرواتهم مجتمعة 12.7 تريليون دولار، بانخفاض عن 13.1 تريليون دولار في قائمة عام 2021.وخرج 329 شخصاً من قائمة المليارديرات لهذا العام، وهو العدد الأكبر منذ الأزمة المالية في عام 2009. وانضم 236 شخصاً جديداً إلى القائمة هذا العام، بما في ذلك نجمة البوب ريهانا، ومخرج سلسلة Lord of the Rings بيتر جاكسون، والممول المبادر جوش كوشنر.ولا أحد أصبح أكثر ثراءً من إيلون ماسك، الذي تصدّر قائمة المليارديرات للمرة الأولى على الإطلاق. وفي 11 مارس/‏آذار، عندما جمعنا صافي الثروات، كانت ثروة ماسك تقدر بنحو 219 مليار دولار، بعد أن أضاف 68 مليار دولار إلى ثروته خلال العام الماضي مع ارتفاع سعر سهم شركة السيارات الكهربائية تيسلا 33%.لقد تفوق على جيف بيزوس، الذي تراجع إلى المرتبة الثانية.أغنى 10 أشخاص في العالم:1- إيلون ماسك219 مليار دولار2- جيف بيزوس171 مليار دولار3- برنارد أرنو والعائلة158 مليار دولار4- بيل غيتس129 مليار دولار5- وارن بافيت118 مليار دولار6- لاري بيج111 مليار دولار7- سيرجي برين107 مليارات دولار8- لاري إليسون106 مليارات دولار9- ستيف بالمر91.4 مليار دولار10- موكيش أمباني90.7 مليار دولار