فيما يتعلق الأطفال ببيضة «كيندر سربرايز» المحببة لهم دائماً، وهي عبارة عن بيضة من الشيكولاتة بداخلها لعبة صغيرة، صدمت إصابة نحو 63 شخصاً في بريطانيا، معظمهم من الصغار، بـ «السالمونيلا» جرّاء تناولهم هذه الحلوى، عشاق هذا النوع من الشوكولاتة.ونقلت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية عن وكالة المعايير الغذائية القول، إن شركة «فيريرو» المصنعة للشيكولاتة، بصدد سحب بعض الكميات من البيضة الشهيرة التي يتم تصنيعها في بلجيكا، كإجراء احترازي بينما تستمر التحقيقات في الواقعة.وأفادت تقارير بتسجيل المزيد من حالات الإصابة في دول أوروبية من بينها أيرلندا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، ليبقى السؤال الأهم ماذا عن بقية دول العالم التي تبيع هذا النوع من الحلوى؟!