أكدت صحيفة «إزفيستيا» الروسية أن 50 نوعا فرعيا من متحور «أوميكرون» لفايروس كورونا اكتشفت في العالم.

ونقلت الصحيفة عن علماء أحياء روس قولهم إن قواعد البيانات الدولية سجّلت 50 نوعا فرعيا من «أوميكرون»، وأضافوا أن عملية اكتشاف أنواع جديدة لـ«أوميكرون» لا تزال مستمرة في العالم على الرغم من أن هناك 4 أنواع رئيسية أدرجت على قائمة GISAID التي تتضمن BA.1، BA.1.1، BA.2، BA.3 إلا أن تصنيف Pango الدولي يتضمن عددا أكبر بكثير من أنواع «أوميكرون».

وحسب عالم الوراثة الروسي، دميتري بروس، فإن أهم الأنواع وأكثرها انتشارا تحصل على تسميات.

وفي استطلاع الرأي الذي أجراه موقع SuperJob الروسي المتخصص في البحث عن المهن والكفاءات، فإن 7 مواطنين روس من أصل 10 ليس لديهم خوف أمام هجوم موجة قادمة لفايروس كورونا.

ويشار إلى أن BA.1 له 19 فرعا للمستوى الأول ولكل فرع أفرع إضافية. أما BA.2 فله 10 أفرع رئيسية.