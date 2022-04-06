تجردت أم من كل مشاعر الأمومة، وسيطرت عليها مشاعر الخوف من زوجها وعائلته، حيث قتلت زوجة مصرية ابنتها الرضيعة البالغة من العمر 40 يوما، في واقعة دموية مؤسفة، إذ خنقتها وألقت بها في مصرف بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة في مصر، وادّعت اختطافها من قبل مجهولين.

وبمناقشة رجال المباحث للأم، تبين عدم صحة بلاغها، بعدما اصطحبوها وواجهوها بخط سيرها وتفريغ الكاميرات، وتبين خروجها من المنزل تحمل رضيعتها بينما عادت دونها، انهارت الأم واعترفت أنها تخلصت من ابنتها بعد ولادتها بـ40 يوما، لأن زوجها وأسرته كانوا ينتظرون ولداً وهددها بالطلاق إذا أنجبت بنتا، ما دفعها للكذب عليهم والتخلص من الرضيعة بقتلها.

وعثر على جثة الطفل ملقاة داخل بالوعة صرف صحي بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان العثور على جثة الطفلة، وتم التوصل إلى هويتها، وأشارت أصابع الاتهام إلى الأم التي اقتادها رجال المباحث وبتضييق الخناق عليها، أقرت بارتكاب الواقعة وقيامها بشنق الطفلة وإلقائها في الصرف الصحي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وجارٍ التحقيق في الواقعة.