يواجه مرضى الضغط العديد من المشاكل الصحية مع الصيام ودرجة الحرارة المرتفعة، ويزداد الأمر سوءاً مع عدم اتباع نظام غذائي صحي مناسب لحالاتهم، ووجدت دراسة حديثة أجريت حول تأثير الصيام على مرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان بحسب «dailymedicalinfo.com»، أن الصيام آمن على الأفراد الذين يعانون من درجات بسيطة أو معتدلة من اضطراب ضغط الدم، ونصحت بعدة أمور خلال وجبتي الإفطار والسحور.* تناول السوائل والمياه والفواكه عالية الألياف* عدم التدخين طوال وقت الإفطار والسحور* نظم مواعيد نومك وتناول الأدوية في مواعيدها* استعمل زيت الزيتون أو بذور زيت الكتان* راقب مستوى ضغطك وتجنب الموالح