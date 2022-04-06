تؤثر الأنشطة والسلوكيات التي يقوم بها الشخص قبل تناول الطعام وبعده، على سلوك الأجسام والصحة بشكل كبير، وليس نوع أو كم أو طريقة الطعام وحدها كافية لتوخي الخطر وتجنب الضرر وفق ما أورده موقع «healthline»، الذي نشر قائمة بسلوكيات لا يجب القيام بها بعد الإفطار مباشرة، منها تنظيف أسنانك، لأنه يؤدي بعد الأكل إلى تغطية أسنانك بجزيئات الأطعمة شديدة الحموضة، وبدلاً من حماية أسنانك بالفلورايد، ينتهي بك الأمر بإيذاء مينا الأسنان عند تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الأكل مباشرة، لذا من الأفضل أن تنتظر 30 دقيقة أو غسل أسنانك عند الاستيقاظ وقبل النوم مباشرة، وممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول الطعام، يُنصح بالانتظار لمدة 45 دقيقة على الأقل لبدء التمرين بعد تناول وجبة دسمة، والاستحمام، فمن الأفضل الانتظار 30 دقيقة بعد الوجبة قبل الاستحمام، إذ يحتاج الهضم إلى الكثير من الطاقة وعندما تستحم، تقوم الأوعية الدموية بتحويل التدفق إلى الجلد وهو ما يتكيف مع تأثير الماء البارد. تناول الشاي والقهوة والفاكهة، فبرغم الفوائد الصحية لها، إلا أن الإفراط في تناولها مباشرة يعد أمراً سيئاً. ووفقاً لخبراء الصحة، يجب تناول الشاي أو القهوة بعد ساعة واحدة فقط بعد أي وجبة، إضافة إلى النوم بعد تناول الطعام مباشرة لأنك عندما تستلقي تنتقل العديد من عصارات الجهاز الهضمي في الاتجاه المعاكس نتيجة لذلك تتأثر عملية الهضم بأكملها بشكل سيئ.* تنظيف الأسنان* شرب الشاي بأنواعه* شرب القهوة بأنواعها* ممارسة الرياضة والمشي* الاستحمام* تناول الفاكهة