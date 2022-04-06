شرعت قناة اقرأ الفضائية ببث برنامج (قلب الحضارة) في سلسلة وثائقية تاريخية حضارية لمنجزات المملكة العربية السعودية قلب الحضارة ومعالمها التي يفخر بها المسلمون حول العالم.

يعرض برنامج قلب الحضارة في كل حلقة معلماً سعودياً يسلط الضوء فيه على ما يحتويه من ابداعات خدمية ومجتمعية حضارية بأسلوب وإخراج احترافي وثائقي عصري غير معقد يوثق تلك المنجزات العظيمة.

برنامج (قلب الحضارة) يبث على قناة اقرأ الفضائية وعلى منصاتها الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة 5:55 مساء ويعاد 4:20 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.