يبدو أن خيار تعديل التغريدات في تويتر لم يكن مجرد كذبة أبريل في نهاية الأمر، إذ أكدت الشركة اليوم أنها تعمل رسميا على تجربة خيار «تعديل التغريدة».

الشبكة الاجتماعية واسعة الانتشار عالمياً التي ظلت تواجه ضغوطا لسنوات من أجل إضافة خيار تعديل التغريدات، مثل نظيراتها من الشبكات الاجتماعية، زفت خبر تجربتها الخيار رسمياً.

وقالت الشركة إنها بدأت تعمل بالفعل على تعديل خيار تحرير التغريدات العام الماضي وستختبره قريبا في Twitter Blue Labs.

وتوقعت الشركة أنه يمكن لمشتركي Twitter Blue رؤية زر تعديل تغريدة «في الأشهر المقبلة».

وتعد خدمة Twitter Blue، خدمة اشتراك مدفوعة توفر الوصول إلى ميزات جديدة، مثل التراجع عن التغريدات وعرض المواضيع بطريقة أسهل للقراءة.

وكان إيلون ماسك - أغنى رجل في العالم - قد أطلق أولى تغريداته، بعد استحواذه على على حصة 9.2% في الشركة، موجها سؤاله للمتابعين عما اذا كانوا يريدون «زر تعديل على التغريدات». ونشر على حسابه استفتاء حول تلك النقطة.

وأكدت الشركة في إعلانها اليوم أن تجربة خيار التعديل لم تكن بناء على نتائج أي استفتاء.

وظل زر التعديل خيارا لطالما طالب به مستخدمو الموقع الأشهر على منصات التواصل، ألا وهو امكانية تعديل التغريدة بعد نشرها، سواء لوقوع خطأ مطبعي فيها، أو لوجود شك مثلا بمضمونها.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا اشترى 73.486.938 سهماً في «تويتر»، وفقاً لإفصاح من لجنة الأوراق المالية والبورصات، بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار دولار بناءً على سعر إغلاق (الجمعة).