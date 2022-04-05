أكد لـ«عكاظ» طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي، أن الصيام يقلل من البقع الدهنية على البشرة ويزيد من صفائها خصوصاً في المنطقة حول العينين الأمر الذي لا يتحقق حتى باستخدام كريمات ووسائل العناية بالبشرة على الرغم من أن هذا المظهر ليس سوى نتيجة عابرة تترافق مع الصيام، مبيناً أن الصيام يقلل من حدة بعض المشاكل الجلدية مثل حب الشباب والصدفية والأكزيما والأرتيكاريا والحساسية وتهيج الجلد والأكزيما وتقرحات الجلد التي تسببها البكتيريا الموجودة طبيعياً في الإنسان، كما يساعد الصيام في الشفاء من ردات الفعل المصاحبة لحساسية الجلد بما فيها حمى القش والربو وكذلك الأكزيما والتهاب الجلد وتهيجه نتيجة الاتصال بمادة أو جسم معين.

وتابع أنه ثبت أيضاً فائدة الصيام في التخلص من سموم الجسم في ردة فعل طبيعية لتحييد السموم أو إخراجها من خلال أعضاء الجسم والجهاز الهضمي وجهاز المناعة والجلد، حيث يبدأ الجسم مع انعدام الأكل بالبحث عن مصدر آخر للطاقة من خلال تكسير احتياطي الدهون المخزنة في الجسم وما تحويه من سموم.

وخلص شاولي إلى القول: أثبتت دراسات عدة أن الصيام يقلل تركيز مركبات الأكسدة الضارة بالجسم ويزيد حساسية الجسم للأنسولين، وهي عوامل لها دور كبير في تأخير الشيخوخة، كما يزداد أثناء الصيام إفراز الجسم لهرمون النمو المحفز لتجدد الأنسجة مما يزيد من نضارة الجلد وصحة الشعر والأظفار، وللحصول على هذه الفوائد من المهم الإكثار من شرب الماء أثناء فترة الإفطار لتفادي الجفاف المؤذي لصحة الجلد والبشرة.