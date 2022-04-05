كشفت دراسة نُشرت في مجلة Cachexia وSarcopenia أن الأطعمة النباتية يمكن أن تصنع بروتيناً كاملاً (بروتين يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة)، وللحصول على بروتين نباتي كامل يمكن الجمع بين رقائق الحمص والبيتا والفاصوليا والأرز.

وأضافت أخصائية التغذية تريستا بيست: «غالباً ما تُقابل الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى البروتين الحيواني بشكوك لا أساس لها». وقالت بيست: «تعلم أن النظام الغذائي النباتي سيكون له نتائج صحية أفضل من النظام الغذائي القائم على الحيوانات في المقام الأول، فإن هذه النتائج المتعلقة بالضعف لا تزال مثيرة للاهتمام للاستماع إليها».

ويرجع الاختلاف بين البروتينات الحيوانية والنباتية إلى الأحماض الأمينية التي يحتويها معظمها، وبحسب ما نقله موقع «RT» «عندما يتم هضم البروتينات أو تكسيرها، تُترك الأحماض الأمينية».

وأضافت بيست: أن «البروتين يتكون من 20 حمضاً أمينياً، 9 منها يجب أن يتم تناولها من خلال مصادر خارجية لأن الجسم لا يستطيع صنعها بمفرده»، وتضيف بيست: «تحتوي البروتينات الحيوانية على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة بينما لا تحتويها معظم البروتينات النباتية، على الرغم من وجود القليل منها».