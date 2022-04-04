فاجأت المطربة اللبنانية نجوى كرم أحد متابعيها على إنستغرام بزيارته في مقر عمله بإحدى الصيدليات في لبنان، وشاركت جمهورها مشاهد من الزيارة المفاجئة.المتابع يُدعى ميشيل وكان يعبر عن أمنياته بلقاء نجوى، التي زارته في الصيدلية التي يعمل فيها، ووجهت حديثها بشكل مباشر إليه: «بونجور مسيو، فيني آخد بنادول أزرق»، ليرد عليها الشاب بحالة من الصدمة «نجوى!»، وعلقت بالقول «ميشيل أنت نفسك مش منتظر أني آجي لك اليوم، مش لأنه شيء صعب، لكن لأنه حطناك ببالنا وراح نعمل لك كبسة».