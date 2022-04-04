تعد القهوة بمختلف أشكالها من المشروبات المفيدة صحياً، ولكن على رغم فوائدها الكثيرة إلا أن مجلة «فرويندين» الألمانية بحسب 24.au، نصحت بعدم تناول أكثر من 400 مليغرام من الكافيين يومياً، وشدّدت على أنه يجب التوقف عن شرب القهوة في عدة حالات، وعدم التهاون في هذا الأمر، وحددت 4 حالات يجب معها قطع علاقتك بالقهوة نهائياً، هي حرقة المعدة التي يمكن أن تكون خطيرة على المدى الطويل نظراً إلى أن الكافيين يتسبب في ظهور أعراض ارتجاع المريء، وهو ما يسري على المشروبات الغازية وحتى الشاي، وكذلك حالات «مشاكل في النوم أو القلق» و«ظهور أعراض الانسحاب والتعب» و«زيادة الوزن».