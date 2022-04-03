أعلنت الرئاسة الأوكرانية، (السبت)، العثور على مصور أوكراني مفقود منذ ثلاثة أسابيع، ميتاً، بعد انسحاب القوات الروسية من أراض قرب كييف.

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية، أندري يرماك، على «تليغرام»: «اختفى في منطقة القتال في محيط كييف في 13 مارس. تم العثور على جثته في 1 أبريل قرب قرية غوتا ميجويرسكا، على بعد كيلومترات شمال العاصمة».

ونقلت منظمة «أي إم أي» (معهد الإعلام) غير الحكومية الأوكرانية، معلومات أولية عن مكتب المدعي العام، تفيد بأن الصحافي «الأعزل» ماكس ليفين أصيب بـ«رصاصتين» أطلقهما جنود روس.

ويبلغ ليفين 40 عاماً وهو أب لأربعة أبناء، وتعاون مع العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية والدولية.