شهدت محافظات مصر (السبت) 5 جرائم قتل في نهار أول أيام شهر رمضان الكريم، إذ أقدم شاب على قتل «حماه» بشومة على رأسه، أدت إلى وفاته في محافظة الاسماعيلية لخلافات بينهما بسبب رفضه عودة زوجته إليه مرة أخرى.

وفي مدينة السلام بالعاصمة القاهرة، أنهى عاطل حياة شاب بطعنه بمطواة «قرن غزال» في بطنه، لوجود خلافات بينهما، وبنقل المجني عليه إلى المستشفى توفي متأثراً بجراحه العميقة في البطن والصدر، وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الجاني بقتله.

وفي منطقة «عين شمس» بالقاهرة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على متهم بقتل جاره بسبب خلافات بينهما، بالتعدي عليه بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاته.

وفي محافظة الشرقية لقي مواطن مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري لوجود خلافات مالية مع الجاني،. وفي المحافظة نفسها كشفت الأجهزة الأمنية العثور على ربة منزل مشنوقة، وتبين قيام شقيق زوجها بارتكاب الواقعة لعلاقة بينهما، وتمت إحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وفي جنوب سيناء كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل أحد الأشخاص، وتبين أن وراء الجريمة صديقه المقرب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وقرر أن ينهي حياته باستخدام «سلاح أبيض».