حصلت شابة أمريكية تدعى وايلدن أوميثي (19 عاماً)، على لقب المرأة الأقصر قامة في العالم، ودخلت بذلك سجل غينيس للأرقام القياسية.يبلغ طول وايلدن الآن 72 سنتيمتراً فقط، وعندما ولدت، توقع الأطباء وفاتها خلال ساعات قليلة، بسبب خلل في الأنسجة التي أدت إلى إصابتها بنوع نادر من التقزم. وقد تسبب تقزم الشابة، من ولاية فلوريدا، بمشاكل صحية عديدة طويلة الأمد، وهي تحظى برعاية والدتها في المنزل بشكل يومي.