برنامجان مختلفان ينافس بهما التلفزيون السعودي الماراثون الرمضاني، بطابعٍ إعلامي مختلف ومحتوى إنساني مشوق، إذ يسخر برنامج «إنسان» الذي يُقدم بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال حلقاته لأعمال جليلة في علاج المرضى ومساعدة المحتاجين، بتقديم جملة من المساعدات الإنسانية يقدمه الممثل فايز المالكي.فيما ينطلق برنامج «مراحل» الحواري الذي يقدمه الوجه الإعلامي علي العلياني مع المشاهير، وإقامة تحديات معهم، وفي حال فوزهم بالتحدي يربحون مبالغ مالية تخصص لأغراض خيرية وتذهب الجوائز المالية إلى حالات إنسانية مختارة بعناية.