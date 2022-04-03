ما إن تُذكر الدراما التاريخية - لاسيما التي عُرضت لأول مرة في شهر رمضان - إلا ويتهادى إليها العمل الفني الشهير «الزير سالم» بشخوصه ونجومه العمالقة، ويقفز اسم الراحل الكبير «خالد تاجا» إلى الواجهة بدوره الأبرز «الحارث بن عباد»، الذي شكل برأي النقاد والمشاهدين محوراً أساسياً في نجاح المسلسل ليس بقيمة الشخصية التاريخية وثرائها الفني، وحسب بل للأداء الأسطوري الذي تجلى فيه تاجا واستنهض فيه كل خلايا الإبداع ليحضر بكل هذا التألق، وكذلك حرفية كتابة السيناريو الذي قدمه الراحل ممدوح عدوان.تشبث تاجا بالدور كما لم يفعل من قبل، بعدما أصابه الهيام بالنص المكتوب، ووصفه بـ «الشكسبيري» المحترف، ما دفعه للحديث مع منتج العمل بأنه على استعداد لأداء هذا الدور ولو مجاناً، خوفاً من إسناده لفنان آخر ربما لا يجيد تقديمه على النحو الذي يليق به، وما إن أُسند له العمل حقق نجاحاً يتداعى إلى الذاكرة حتى اليوم. على المستوى الشخصي، عاش تاجا فخوراً بهذا الدور، في حياة محفوفة بالألم والنجاح، ابتعد خلالها عن العمل الفني نحو اثني عشر عاماً، بعد اكتشاف مرضه بالسرطان، الأمر الذي أدى إلى استئصال إحدى رئتيه، عاد بعدها راغباً في إحداث قفزة مهمة فنياً فقدم هذا الدور الاستثنائي، وكان له ما أراد، قبل أن يعاوده المرض الذي مات به، تزوج أربع مرات وانفصل عنهن، وقضى بقية حياته وحيداً.