أوضح مركز الصحة الألماني أن «البيتا كاروتين» تحوي فوائد صحية كثيرة كونها تمتاز بتأثير مضاد للأكسدة، وتحد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل الأزمة القلبية، والعديد من أنواع السرطان مثل سرطانات المريء، والكبد، والبنكرياس، والقولون، والمستقيم، والبروستاتا، والمبيض، وعنق الرحم.وأضاف المركز أن مادة البيتا كاروتين تحسن وظائف المخ، وتقي من مرض الزهايمر. وأشار المركز إلى أن الجسم يحول البيتا كاروتين إلى «فيتامين أ» المهم لصحة العين.وتتمثل المصادر الغذائية للبيتا كاروتين في الخضراوات، والفواكه خاصة ذات اللونين الأحمر والأصفر، مثل البطاطا الحلوة، والقرع، والشمندر، والجزر، والطماطم، والفلفل، والمشمش، والمانغو، والبابايا، والبطيخ، والسبانخ، واللفت، والبروكلي.