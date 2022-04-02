أعلن ويل سميث في بيان أنه قرر الاستقالة من أكاديمية الأوسكار بعد صفعه الفكاهي كريس روك خلال احتفال توزيع الجوائز.وكتب سميث في البيان الذي نشرته مجلة فارايتي المتخصصة، «لائحة الأشخاص الذين جرحتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والكثير من أصدقائي وأحبائي الأعزاء، وجميع الذين كانوا حاضرين والجماهير العالمية في المنازل».وأضاف الممثل البالغ الـ53: «أستقيل من عضويتي في أكاديمية فنون السينما وعلومها وسأقبل أي عواقب يراها مجلس الإدارة مناسبة».سميث النادم جداً، بدا في موقف محرج أمام الجماهير العريضة التي صدمتها ردة فعله، وهذا ما دفعه للاستقالة والاعتذار علانية.