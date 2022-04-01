حذّرت مجلة «بيبي & فاميليه» الألمانية من التدخين أثناء الإرضاع الطبيعي، إذ يمكن أن يصل النيكوتين والعديد من المواد الضارة الأخرى في السجائر إلى لبن الأم، ومنه إلى جسم الرضيع.وأضافت المجلة أن النيكوتين قد يصل أيضاً إلى لبن الأمهات غير المدخنات، إذا كن يعشن مع مدخنين، ويتعرضن لدخان السجائر.وتتمثل الآثار السلبية للتدخين على الرضيع في عجزه عن الرضاعة الجيدة، فضلاً عن إصابته بالاضطراب وميله إلى القيء وشعوره بمغص في البطن، وكذلك نموه بصورة غير كافية.