دعا استشاري المسالك البولية وزراعة الكُلى الدكتور رضا محمود متبولي، أفراد المجتمع بالحرص على تناول الماء بالمعدلات الجيدة بعد الإفطار إلى ما قبل السحور حتى يكون الجسم في حالة ترطيب دائم، مبيناً أن من الأخطاء الشائعة هو عدم تناول الفرد للماء إلا عند الشعور بالعطش، إذ يجب أن يحرص الشخص على تناول الماء النقي حتى لو لم يشعر بالعطش أو كانت الأجواء المحيطة به باردة، فالجسد يحتاج إلى الماء لإتمام الكثير من العمليات الحيوية داخل الجسم.

وتابع: إن قلة تناول الماء يؤدي إلى انخفاض النشاط والطاقة، حيث يساعد الماء على بقاء الجسم في حالة توازن، كما أن الماء يشكل أهمية للجلد، إذ تحتاج البشرة إلى أن تبقى رطبة من الماء لتبدو حيوية وغير شاحبة، وعدم تناول الماء بشكل معتدل يؤدي إلى زيادة تأثيرات الشيخوخة، وجعل البشرة تبدو أكثر جفافاً وتقشراً، فمع عدم كفاية الماء يمكن أن يتشقق الكولاجين مما يؤدي إلى الخطوط الدقيقة وظهور التجاعيد.

وأضاف: إن تناول الماء يساعد أيضاً على طرد السموم والنفايات والبكتيريا من الجسم لمحاربة الأمراض والعدوى، إضافة إلى تقوية جهاز المناعة، كما يعزز الماء الهضم الجيد وحركة الأمعاء المنتظمة، وفي حال عدم تناول الماء بشكل جيد فإن الفرد كثيراً ما يشكو من الإمساك والانتفاخ.

وخلص الدكتور متبولي إلى القول:

يجب على الجميع بمن فيهم الأطفال أن يتناولوا الماء يومياً بالشكل الصحيح بما يعادل 6- 8 أكواب، بغض النظر عن السوائل الأخرى التي تحتوي على سكريات أو كافيين أو أملاح، فهذه السوائل مفيدة أيضاً ومطلوبة للجسم في حدودها المعقول، ولكنها لا تقوم بمهام الماء الذي يعتبر مهماً لتعويض فقدان السوائل من الجسم، التي يتم فقدها عن طريق التعرق، وللوقاية من الجفاف والمحافظة على الجهاز الهضمي وتعزيز صحة البشرة.