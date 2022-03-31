بدأت جهات التحقيق في الجيزة بمصر تحقيقاتها في واقعة انتحار عروسين عقب زفافهما بساعات قليلة بالقفز من بلكونة شقتهما.وكشفت التحقيقات أن الشاب والفتاة تزوجا ليلة الواقعة، وأنهما قررا القفز من بلكونة شقتهما في الطابق العاشر وتفاجأ الأهالي بسقوطهما، وأن العروسين البالغين من العمر 25 سنة و30 سنة، أنهيا حياتهما وليست هناك شبهة جنائية وراء الواقعة وفقاً لوسائل إعلام مصرية.