تدور الشكوك حول فقدان الممثل الشهير ويل سميث جائزة الأوسكار، إذ كشف تقرير نشرته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن ويل سميث قد يكون مهدداً بخسارة جائزة الأوسكار التي حصل عليها بعد قيامه بصفع الممثل والكوميدي كريس روك؛ بسبب دعابة حول زوجته المصابة بـ«الثعلبة»، خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94، الأمر الذي اعتبرته إدارة الأوسكار انتهاكاً وهجوماً.وأوضح عدد من المطلعين للصحيفة الأمريكية، أنَّ أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لديها إرشادات صارمة في قواعد السلوك الخاصة بها، إذ يعتبر تصرف ويل سميث انتهاكاً واضحاً لها.واستنكرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تصرف ويل سميث، وقالت إنها تدين العنف بأي شكل. وبحسب أعضاء في الأكاديمية فإن ما فعله مخالف للوائح، وقد تضطر الأكاديمية لسحب جائزة الأوسكار منه، وفقاً لما ورد في موقع The New York post. وقال سميث وهو يبكي: «الحب جعلني أفعل ذلك، أعتذر للأكاديمية ولزملائي».