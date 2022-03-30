شهدت امرأة بريطانية مصابة بسرطان الأمعاء المتقدم، تقلصاً ملحوظاً في حجم أورامها، بمقدار النصف بعد تناول دواء تجريبي، الأمر الذي يمهد لعلاج مستقبلي لهذا النوع من السرطانات، إذ تم تشخيص تيري هيردمان، 49 عاماً، في 2020 بسرطان الأمعاء الذي انتشر في جسمها حتى وصل إلى رئتيها، وبعد هذا التشخيص انضمت المرأة، التي تعمل في أحد المصانع، إلى تجربة دولية لعقار جديد يستهدف الجينات المسؤولة عن نمو السرطان العام الماضي بمدينة مانشستر. وبعد أيام قليلة من تلقيها الجرعة الأولى أظهرت الفحوصات أن أورامها تقلصت إلى النصف، بعدما فقدت الكثير من الوزن، وضعفت حركتها حتى أصبحت بحاجة لكرسي متحرك لمغادرة المنزل. وقال الدكتور ماثيو كريبس، أخصائي الأورام الطبية من كريستي وجامعة مانشستر، الذي يقود الدراسة في المملكة المتحدة: «نحن سعداء باستجابة تيري لهذا العلاج. تُظهر عمليات المسح التي أجرتها أن أورامها قد تقلصت بنحو 50% في ثلاثة أشهر فقط. هذا أمر واعد بالنسبة للعقار الذي لا يزال في مراحل تجربته الأولى».