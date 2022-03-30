أكد المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر أحمد الحكمي أنّ مراحل التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي ستكون مشمولة بمناهج ومفاهيم الملكية الفكرية في العام القادم بعد أن وافق عليها المقام السامي واعتمدتها وزارة التعليم. وأضاف في اللقاء الذي نظمته جمعية «إعلاميون» فرع منطقة عسير بالشراكة مع الغرفة التجارية في أبها تحت عنوان (الإعلام والملكية الفكرية) وأداره عضو الجمعية الإعلامي عبدالله آل عبيّد أنّ العمل جارٍ مع الجامعات على إعطاء قوة أكثر للملكية الفكرية، وتقديم هذه المفاهيم ثقافةً عامةً في العديد من الكليات غير المعتمدة فيها.اللقاء تناول العديد من المحاور كمفهوم الملكية الفكرية، وغياب الوعي، وانتهاكات الملكية الفكرية في الإعلام، إضافة إلى تضافر الجهود وحماية أصحاب الحقوق، والتقاضي في الملكية الفكرية، واستعراض بعض التجارب المحلية والدولية.وكان الحكمي قد تحدث في بداية اللقاء عن التعريف بحقوق الملكية الفكرية وتاريخها وأبرز المجالات التي يمكن تعظيم الأصول فيها كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، كما تطرق اللقاء إلى أبرز الانتهاكات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في الإعلام وعمل إدارات الاتصال المؤسسي في القطاع العام والخاص، وأشار الحكمي إلى أهمية تعظيم الأصول غير الملموسة في منطقة عسير التي تزخر بالعديد من المؤشرات الجغرافية والمبدعين والمبدعات الذين يمكن أن يخدموا وطنهم من خلال ملكياتهم الفكرية وإبداعهم.وتطرق الحكمي في اللقاء إلى أهمية دور الإعلام وجميع المؤسسات في المجتمع في نشر الوعي القانوني والثقافة لدى أفراد المجتمع عموماً، وفي تسليط وتبسيط المفاهيم وعرضها على الجمهور عرضاً ييسر عليهم الوصول إلى الغايات المنشودة من وراء إصباغ الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، من خلال قيام الإعلام وهذه المؤسسات بدورها في إبراز المترتب على حماية هذه الحقوق، وما ينتج عن هذه الانتهاكات من أثر في التنمية والتقدم في المجتمع، وعدّ الحكمي حقوق الملكية الفكرية مكافأة وتشجيعاً للعمل الإبداعي وللمبدع خصوصاً؛ نظراً لأهمية الملكية الفكرية في تعزيز ونشر ثقافة الوعي القانوني.اللقاء امتاز بحضور العديد من المهتمين بحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى العديد من الإعلاميين والمبدعين الذين شاركوا بطرح التساؤلات حول حفظ حقوق الملكية الفكرية في الموضوعات الصحفية والصور والمقاطع، إضافة إلى الكتابات الإبداعية، واستشهد الحكمي أثناء إجاباته عن تساؤلات بعض الحاضرين بأنّ حقوق الملكية الفكرية يمكنها أن تمنح أصحاب المطالب حقوقهم المالية والإبداعية بسلاسة ويسر.