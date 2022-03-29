نصحت أخصائية التغذية الدكتورة تغريد محمد، أفراد المجتمع بالحد من تناول بعض الأطعمة والوجبات والمشروبات على مائدة الإفطار والسحور، لكونها تسهم في زيادة الوزن والمشكلات الهضمية كعسر الهضم والإمساك وغير ذلك، مبينة أن هذه الأطعمة والمشروبات تتضمن مختلف أنواع الوجبات السريعة، أطعمة اللحوم المصنعة مثل النقانق ومنتجات اللحوم والدواجن الجاهزة، المخللات التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، المشروبات الغازية والعصائر الصناعية، فهي تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.

وقالت لـ«عكاظ» إن النصيحة هي تناول جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في رمضان على أن تكون صحية ولا تؤثر على الوزن أو تسبب التخمة والخمول، أو العطش في النهار، على أن يحرص الفرد أيضًا على تناول كمية جيدة من الماء من بعد الإفطار وإلى السحور حتى يكون الجسم في حالة ترطيب دائم.

وأضافت أنه في شهر رمضان تكثر الشكوى من حدوث الإمساك، ويرجع سبب ذلك إلى اختلاف النظام الغذائي في الشهر الفضيل ونقص كمية المياه في الجسم وبسبب ضعف حركة الأمعاء نتيجة لخمولها لفترات طويلة، وهذا العارض سينتهي مع تأقلم ساعة الجهاز الهضمي البيولوجية مع الوضع الجديد، ولكن لمواجهة المشكلة يجب الحرص على تناول الفواكه والخضراوات لفوائدها العديدة على الجهاز الهضمي، ويمكن إعداد طبق السلطة الخضراء وطبق الفواكه المشكلة، لاحتوائهما على العديد من العناصر الغذائية كالألياف، ومضادات الأكسدة، وفيتامين أ وسي، والزنك والبوتاسيوم، والعديد من العناصر الغذائية الجيدة والمفيدة للجسم.

وجددت الدكتورة تغريد التأكيد على تناول الماء النقي خلال الفترة المسائية من بعد الإفطار وإلى السحور، فالماء ضروري لتعويض النقص الذي يحدث مع الصيام ولتفادي التعرض لمشكلة جفاف الجسم، فالماء أفضل بديل للمشروبات الغنية بالسعرات فتناوله في فترات الليل يجنب الجسم الحصول على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والكافيين الذي يحصل عليه الجسم من خلال المشروبات السكرية والشاي والقهوة منذ وقت الإفطار وإلى السحور.