اكتشف علماء من جامعة ألبرت الكندية مواد يحتمل أنها فعالة ضد فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تمنع تكاثر الفايروس وتصلح لإنتاج أدوية مضادة له.

ونقلت «روسيا اليوم» عن تقرير لمجلة European Journal of Medicinal Chemistry، أن الباحثين استخدموا في عملهم مصدر ضوء السنكروترون الكندي (CLS) للعثور على مثبطات فايروسية، وحدد الباحثون المثبطات التي تستهدف بروتين Mpro الرئيسي، الذي يشطر البروتينات الفايروسية ويشارك في تكاثر الفايروس نفسه.

ويعطي جهاز السنكروترون ضوءا أكثر سطوعا من الشمس بملايين المرات، ما يساعد في الحصول على معلومات مفصلة في العينات قيد الدراسة، وبحث الخبراء خلال هذا العمل عن جزيئات يمكن أن توقف تكاثر فايروس SARS-CoV-2، المسبب لـ«كوفيد-19»، داخل الخلايا البشرية.