تستعد الولايات المتحدة لإطلاق 2.4 مليار من ذكور البعوض المعدلة وراثيا لمحاربة الأمراض الفتاكة، ومن المرجح أن يطير البعوض في مناطق ولاية كاليفورنيا.

وحسب صحيفة «الغارديان» فإنه في وقت سابق الشهر الحالي، سمحت وكالة حماية البيئة لشركة Oxitec للتكنولوجيا الحيوية ومقرها المملكة المتحدة بإطلاق ما يقرب من 2.4 مليار من البعوض المعدل وراثيا حتى عام 2024، وقررت توسيع تجربتها الحالية في فلوريدا، وبدء مشروع تجريبي جديد في سنترال فالي بكاليفورنيا، حيث تتزايد أعداد البعوض.

ولأن بعوض شركة Oxitec المعدل من الذكور، فإنه لا يعض، وتم تطويره ببروتين خاص بحيث إنه عندما يتم التزاوج مع بعوضة (أنثى)، فإن النسل الوحيد القابل للحياة الذي تنتجه هو أيضا الذكور.

ويستهدف المشروع على وجه التحديد بعوضة «الزاعجة المصرية- Aedesaegypti»، وهي واحدة من أكثر من 3500 نوع من البعوض والحشرات الغازية الخطيرة التي تنشر أمراضا مثل حمى الضنك، وزيكا، وشيكونونيا، والحمى الصفراء في بلدان أخرى.

وتأمل الشركة أن يساعد إطلاق الحشرات المعدلة وراثيا في السيطرة على «الزاعجة المصرية» في كاليفورنيا، حيث ارتفعت الأرقام في السنوات الأخيرة.

وساعدت ظروف الجفاف المدمرة في الولاية مع انخفاض منسوب المياه في الأنابيب والبرك، والركود في مجاري المياه، وانخفاض هطول الأمطار على شبكات المياه على ازدياد أعداد البعوض.

وقال مدير البرامج الأمريكية في Oxitec راجيف فايدياناثان: «الزاعجة المصرية لا تنتمي إلى هنا وهي مدمرة للبيئة»، مضيفا: «أنثى الزاعجة المصرية تفضل الأكل والتكاثر في منازل الناس وحولها، وتخرج أثناء النهار ما يجعل القضاء عليها أكثر صعوبة بالمبيدات، خصوصا أن الفراشات والنحل بالخارج خلال النهار. وهذا يجعلها غير متوافقة تماما مع المكافحة التقليدية للبعوض».