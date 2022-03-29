عسر الهضمالصداع والتعبالضعف العضليتنميل ووخز اليدين والقدمينالأرققال مركز الصحة الألماني إن فيتامين B5 يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يعمل على تحسين وظيفة الأعصاب وتقوية جهاز المناعة وزيادة مستوى الهيموجلوبين ويحافظ على صحة القلب ويمد الجسم بالطاقة ويقلل مستوى التوتر النفسي، موضحاً أن المصادر الغذائية لهذا الفيتامين المعروف أيضا باسم «حمض البانتوثنيك» تتمثل في البروكلي والملفوف والبقوليات والسلمون واللفت والبيض والأسماك والمكسرات وفول الصويا والفول السوداني. وأشار المركز إلى أنه يمكن الاستدلال على نقص فيتامين B5 في الجسم من خلال بعض الأعراض.