أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أمس (الأحد)، أسماء الفائزين بجوائز «الأوسكار»، أرفع جوائز في صناعة السينما، في دورتها الرابعة والتسعين.

وشهد حفل توزيع الجوائز الذي نقلته قناة «إيه.بي.سي» التلفزيونية من لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأمريكية حادثة غير متوقعة حيث صفع الممثل الأمريكي «ويل سميث» مقدم الحفل الممثل الكوميدي «كريس روك» على وجهه ووجه له عدة شتائم، بسبب سخريته من مظهر زوجته «جادا بينكيت سميث» التي ظهرت حليقة الرأس في الحفل، وذلك قبل تسلمه جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «كينغ ريتشارد – الملك ريتشارد».

وكان «روك» قد سخر من زوجة «سميث»، حيث دعاها ساخراً للقيام بدور الممثلة «ديمي مور» في فيلم «جي. آي. جين»، والذي ظهرت فيه حليقة الرأس، ما أثار غضب «سميث» ليتوجه مباشرة إلى خشبة المسرح ويسدد صفعة قوية على وجه مقدم الحفل «كريس روك»، فيما بدا للوهلة الأولى أنها مزحة مكتوبة مسبقا، لكن المزاج العام تحول إلى الكآبة بعد لحظات عندما عاد «ويل سميث» إلى مقعده وصاح مرة أخرى «لا تنطق اسم زوجتي بفمك البغيض».