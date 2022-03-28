قتِل 19 شخصا وأصيب آخرون جراء إطلاق نار في وسط المكسيك اليوم (الإثنين).

وأعلن مكتب مدعي الجمهورية في بيان أن السلطات الأمنية تلقت معلومات تفيد بوقوع هجوم على تجمع في بلدة «لاي تيناخاس» في ولاية ميتشواكان.

وحسب البيان الذي نقلته وكالة فرانس برس فإنه «تم العثور على 19 جثة، بينها ثلاث جثث تعود لنساء، فيما تظهر على الجثث جميعها آثار رصاص».

وأشار البيان إلى إصابة عدة أشخاص آخرين جرّاء الهجوم تم نقلهم إلى المستشفى، فيما لم توضح السلطات الأمنية دوافع الحادثة.

وتعد ولايتي «ميتشواكان» و«خواناخواتو» المجاورة لها من أكثر الولايات التي تشهد عنفا في المكسيك نتيجة لحروب النفوذ بين العصابات المتنافسة المتورطة في تهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تجارة الوقود المسروق نتيجة لارتفاع أسعاره عالمياً.

يذكر أن المكسيك تشهد دوامة من العنف المرتبطة بالعصابات منذ شنت الحكومة الفيديرالية حملة عسكرية مثيرة للجدل ضد المخدرات في ديسمبر 2006، ومنذ ذاك، قتل أكثر من 340 ألف شخص بحسب السلطات، ومعظم جرائم القتل تكون جرائم منظمة.