اضطر بطل الملاكمة العالمي الأيرلندي الشمالي كارل فرامبتون لأخذ حقنة التيتانوس في أحد مستشفيات العاصمة بلفاسات، بعد أن تعرض لهجوم في عنقه من قطة خلال محاولته حمايتها في شجارها مع كلب، لينتهي الأمر بإصابته بخدوش في عنقه وفمه، وهو ما لم يكن يتوقعه بطل الملاكمة الذي هزم خصومه في الحلبة طوال مسيرته الاحترافية التي انتهت في أبريل الماضي بعد بلوغه الـ35 من العمر.

ونشر الملاكم فرامبتون - الذي خاض خلال مسيرته 31 نزلاً وفاز في 28 من بينها 16 بالضربة القاضية - صوراً من الحادثة عبر حسابه في «انستغرام»، مشيراً إلى أنه تعرض للحادثة خلال محاولته انقاذ القطة من الكلب، وتظهر الصور خدوشاً في عنقه وعلى شفته العليا.

وعلى إثر الخسارة «بالضربة القاضية» أمام القطة انتهى الأمر بالملاكم الأيرلندي بالذهاب إلى المستشفى المحلي لأخذ حقنة التيتانوس لتفادي أي آثار جانبية من الخدوش. يذكر أن فرامبتون وعلى مدار مسيرته المهنية خسر 3 لقاءات فقط من بينها نزال واحد فقط بالضربة القاضية.