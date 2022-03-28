لقي 6 عمال حتفهم وأُصيب 4 آخرون، إثر انهيار صخري في موقع للكسارات بولاية عبري، الواقعة في المنطقة الجبلية شمال غرب سلطنة عمان، وفق ما أعلنت السلطات.

وأُرسلت فرق الاسعاف إلى موقع الحادث، وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تغريدة: «حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة، وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة». ولم تحدد السلطات جنسيات الضحايا.

وأضافت الهيئة: «لا تزال الانهيارات الصخرية مستمرة وتعوق عمليات البحث عن المفقودين»، مشيرة إلى وجود «عمال» عالقين تحت الأنقاض. ولم تُعرف أسباب هذا الانهيار حتى الآن.