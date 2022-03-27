أجرى فريق طبي جراحة دقيقة لتبديل مفصل إبهام يد مريض في الإمارات، بعملية دقيقة كانت الأولى من نوعها في منطقة الخليج.

وبحسب ما نقله موقع RT نقلا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، عن توفر تبديل مفصل أصبع الإبهام بمفصل اصطناعي وذلك خلال مؤتمر «التدخل الجراحي الدقيق لجراحة اليد».

ونقلت الوكالة أنه بسبب التقنيات الحديثة أصبح من الممكن إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية الدقيقة.

كما شهد المؤتمر مشاركة 14 جراحا متخصصا في جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية في دول الخليج. وناقش المؤتمر أيضا التقنيات الحديثة في مجال جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية والعمليات الجراحية بالأشعة الصوتية «السونار» وفتح الضغط على العصب الأوسط باليد.