مع قرب حلول شهر رمضان، بدأ صناع الأعمال الدرامية طرح بروموهات عدد من المسلسلات التي ستعرض على شاشات التلفاز، التي تصل إلى ما يقرب من 32 عملاً سوف تعرضها القنوات الفضائية، بمشاركة كبار النجوم، مقابل 27 عملا خلال رمضان الماضي.

ومن أهم الأعمال الدرامية التي سوف تنطلق (السبت) القادم، مسلسل «الاختيار 3» بطولة النجوم؛ أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، وأحمد عز. و«العائدون» بطولة النجم أمير كراره ويشاركه محمود عبدالمغني وأمينة خليل. و«جزيرة غمام» للفنان طارق لطفي ومي عزالدين وفتحي عبدالوهاب. ومن الأعمال الدرامية «ملف سري» للفنان هاني سلامة ودنيا عبدالعزيز ونضال الشافعي. كما يخوض النجم مصطفى شعبان سباق دراما رمضان من خلال مسلسل «دايما عامر» مع النجوم؛ لبلبة وميرنا نورالدين. وتخوض النجمتان روبي ومي عمر سباق مسلسلات رمضان من خلال مسلسل «رانيا وسكينة». ويخوض النجوم؛ إلهام شاهين ومنة شلبي وأحمد السعدني السباق من خلال مسلسل «بطلوع الروح».. وغيرها من الأعمال الدرامية الأخرى.

كما لا تخلو الدراما الرمضانية في مصر من الجانب الشعبي، الذي يجسده هذا العام الفنان محمد رمضان، من خلال مسلسل «المشوار» ويجسد من خلاله شخصية شاب يدعى «ماهر» يعمل في إحدى شركات الملاحة ويواجه صعوبات خلال العمل.

ويتغيب عدد كبير من نجوم الدراما الكبار في مصر، عن سباق الأعمال الفنية الرمضانية، إما بسبب الزحام الكبير على الشاشات، أو لعدم وجود أعمال فنية مهمة بالنسبة لهم، رغم تحقيقهم نجاحات كبيرة خلال المواسم الرمضانية الماضية، وعلى رأس المنسحبين من الأعمال الفنية؛ الزعيم عادل إمام، والفنان الكبير يحيى الفخراني، إضافة إلى الفنانة الكبيرة ليلى علوي ومنى زكي وغادة عبدالرازق وياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي ويوسف الشريف ومحمد سعد ومحمد إمام.