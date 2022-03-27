أعلنت السلطات الصينية (السبت) أنها لم تعثر على أي دليل على وجود مواد متفجرة في حطام طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الصينية الشرقية تحطمت وعلى متنها 132 شخصا.

وقال المسؤول في إدارة الطيران المدني الصينية تشو تاو، إن المحققين عثروا على جهاز إرسال مثبت بالقرب من صندوق أسود مفقود يسجل بيانات الرحلة، لكنهم لم يستعيدوا الجهاز نفسه. وتم العثور على صندوق أسود يلتقط الأصوات في قمرة القيادة في وقت سابق، وفقا لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وذكر مسؤولون أنه تم انتشال نحو 24 ألف قطعة من الحطام.

وأعلنت هيئة الطيران في بكين أن السلطات الصينية حددت هويات 120 شخصا لقوا حتفهم، من أصل 132 فردا هم طاقم وركاب طائرة سقطت في جنوب البلاد قبل خمسة أيام.

وأبلغ جينج شي، رئيس خدمات الإطفاء في المنطقة القريبة من مدينة واتشو، هيئة الطيران بأنه جرى التعرف على ستة من أفراد الطاقم و114 راكبا. وقالت الهيئة إن أعمال فحص الحطام مستمرة.

وفي حين جرى انتشال المسجل الصوتي للرحلة، فإن مسجل بيانات الرحلة ما زال مفقودا. وترددت تقارير أن المسجل الصوتي قد تلف ولكنه مكتمل نسبيا.