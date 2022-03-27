قضى مراهق بعد سقوطه من لعبة بحديقة ترفيهية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، أفادت الأنباء بأن المراهق البالغ من العمر 14 عاما نُقل إلى المستشفى، حيث توفي متأثراً بجراحه، وأبلغت الشرطة عن حالة طوارئ في أورلاندو تحديدا بمحيط الحديقة الترفيهية فلوريدا آيكون.

وأظهرت صور مروعة للفتى الذي يدعى تاير سامبسون، أنه لم يتم تأمينه في مقعده بالملاهي حيث شوهد المراهق جالسا على مقعد الركوب وحزامه غير مشدود على ما يبدو، ويتدلى على كتفيه عكس المجاورين له.

وأوضحت الشرطة، أن الراحل كان يزور أورلاندو مع عائلة أحد أصدقائه خلال عطلة الربيع، وبحسب التحقيقات الأولية جاءت وفاته حادثة. وفي الوقت نفسه تمت مشاركة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر الموظفين وهم يتحدثون إلى أشخاص آخرين على متن الرحلة قبل وقت قصير من وفاة «سامبسون».

ومع بدء الرحلة التي توفي بها الشاب، صاح أحد العمال قبل سقوطه: «هل أخذت حزام الأمان على الجانب الأيسر.. حزام المقعد»، وبعدها بدأت الرحلة التي على متنها العديد من الأشخاص؛ لينطلقوا بسرعة 75 ميلاً في الساعة.