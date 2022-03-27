مثل زوجان من ويلز أمام المحكمة بتهمة قتل ابنتهما التي تبلغ من العمر 16 عاماً، بعدما أهملا مراقبة نظامها الغذائي الذي أدى إلى إصابتها بالسمنة المفرطة التي تسببت بمشكلات صحية عديدة.وتوفيت المراهقة كايليا تيتفورد، بسبب مشكلات صحية مرتبطة بوزنها، وعثر عليها ميتة في الفراش من قبل والدتها في منزل العائلة في نيوتاون، بوويز، ويلز، في أكتوبر 2020. وبحسب التقارير الطبية، فإن سبب الوفاة كان التهابات في مناطق واسعة من جسم الشابة، ناتجة عن السمنة ومضاعفاتها، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.