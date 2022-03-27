هز خبر اختفاء عائلة تضم أما وبناتها الثلاث المجتمع اللبناني، وانتشرت معلومات متضاربة حول خطفهن أو تعرضهن للقتل ومن ثم بيع أعضائهن. أما المشتبه به الموقوف فقد غير إفادته مرات عدة، بحسب «البيان».ونفى المحامي حسن بزي، المعلومات المتداولة عن «العثور على أي جثة». وكانت معلومات انتشرت أنه بعد فقدان الأم وبناتها تم العثور مساء الخميس، على جثث المفقودات في بلدة أنصار الجنوبية. وأفادت المعلومات المتداولة بأن القاتل هو من البلدة عينها، وبأنه «معجب» بإحدى الفتيات.فيما ذكرت معلومات أخرى، أنه تم القبض على خطيب إحدى الفتيات المفقودات، وخلال التحقيق اعترف بإقدامه مع بعض الشباب على قتلهن وبيع أعضائهن في عملية تجارية.