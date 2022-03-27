الأسماك الدهنية وكبد أسماك القدالفجل الملفوف المخمرالحمضياتالألبانخبز الحبوب الكاملة والمكسراتأوضحت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أنه في فصل الربيع، يجب تناول الفواكه والخضار والثمار والحبوب واللحوم.وكشفت الخبيرة في حديث لراديو «سبوتنيك»، المواد الغذائية التي يجب تناولها في الربيع من أجل دعم الجسم الذي يضعف عادة في فصل الشتاء.