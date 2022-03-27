اختتمت الفنانة نوال الكويتية الحفلات الغنائية من موسم الرياض، بحفلها الذي جمعت فيه ماضيها بحاضرها الغنائي، وشاركت خلاله بأغنياتها المختلفة في التوزيع والأداء، رافقتها مشاهد مسرحية على شاشات المسرح ومجموعة الراقصين والاستعراضيين والموسيقيين الذين تجاوز عددهم 150 شخصاً من الأرجنتين وإسبانيا وفرنسا وأمريكا وتركيا والكويت والسعودية، وذلك على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي، الذي شهد 4 عروض لفنون رقص مختلفة، صعدت بعدها نوال بأغنية «أربع سنين» بإطلالة لامعة، وتبعتها بـ«خذاني الشوق»، ومن ثم شكرت القائمين على الحفلة.وخاطبت نوال جمهورها «شكراً لحضوركم وثقتكم الدائمة بي، والبلد أكرمتني وعزتني، واليوم أحقق حلماً من أحلامي، وأشكر دعمهم غير المستغرب».وأثنت في المؤتمر الصحفي على تفاعل جمهور السعودية الرائع، ووصفته بالجمهور «الذويق المقدّر»، مبينة أن جميع القائمين على الحفلة عملوا بحب، كما أثنت على موسم الرياض، مؤكدة أن العالم بأكمله يتحدث عنه، وأن أصدقاءها من أوروبا وأمريكا جاؤوا لزيارته.وغنت أيضا «إنت طيب»، وعادت لغناء «تبرأ ويوه يا يوه» بصور قديمة لها، ومن ثم أغنية «عنينا»، موضحة أن الأغنيات اختارها زوجها الملحن مشعل العروج بناءً على تصويت الجمهور.