نصح أستاذ واستشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا، جميع مرضى السكري بضرورة الاهتمام والحرص على قياس مستوى السكر في الدم عدة مرات يوميًا، خصوصًا مرضى السكر الذين يحتاجون للإنسولين، فذلك يساعد كثيرًا في التحكم على مستوى سكر الدم لديهم.

وبين لـ«عكاظ» أن الأوقات التى ينصح بتحليل السكر خلالها في رمضان هي: الصباح، ومنتصف النهار، وعند صلاة العصر، وقبل الإفطار، وبعد صلاة التراويح، وقبل السحور، وإذا شعر مريض السكري بأعراض انخفاض السكر أو ارتفاعه في الدم فيجب عليه قياس السكر فورًا واتخاذ قرار كسر الصوم، مع ملاحظة أن أهم أعراض نوبة انخفاض السكر في الدم تتمثل في الجوع، الرجفان، والتعرق والعصبية، نبض سريع، خفقان القلب، وهنا يجب تناول الماء مع السكر أو العسل أو عصير الفواكه الطازج، والمرضى وأسرهم لديهم دراية كاملة بكيفية التعامل مع نوبات انخفاض السكر.

وقال إن أهمية كسر الصوم عند انخفاض سكر الدم لدى مرضى السكري حتى لو تبقى دقائق على الإفطار تأتي من منطلق حمايتهم من الدخول في مضاعفات خطيرة -لا سمح الله- مثل نوبة الإغماء والتشنج وأحيانا غيبوبة، لذا تكون أول خطوة عند شعور المريض بالتعب والإرهاق والتعرق وتشويش الذهن هي قياس معدل سكر الدم، وفي حال كشف معدل الهبوط فعليه الإفطار فورًا وعدم التردد في ذلك.

وتابع الآغا أن من المهم اتباع النظام الغذائي الصحي المتوازن الخاص بمرضى السكري خلال شهر رمضان، فعلى وجبة الإفطار يجب الحرص على الابتعاد عن تناول الوجبات التي تحتوي على الدهون والكربوهيدرات، وتناول الوجبات البسيطة التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة التي يسهل امتصاصها بالجسم، ومن المهم تناول وجبة السحور في وقت متأخر وقبل البدء بالصيام بساعات قليلة، كما ينصح بتناول الكربوهيدرات المعقدة ومنها الخضروات والحبوب الكاملة التي تحتاج وقتا في الهضم والامتصاص بالجسم، مما يساعد على الشعور بالشبع لساعات طويلة خلال نهار رمضان.

وتابع: يمكن تناول الأطعمة التي تعتبر مصادر مهمة للطاقة بالجسم وتزيد من مستوى الكوليسترول الجيد بالدم، ويمكن تقسيم الوجبات إلى ثلاث وجبات بدلا من وجبتين خلال شهر رمضان للحفاظ على مستوى السكر بالدم، وأيضًا ينصح بعد الإفطار بتناول الماء بشكل صحي فذلك يساعد على الوقاية أيضا من الإصابة بالجفاف، ويساعد على تجنب العطش خلال الصيام، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة وخصوصا على السحور، والابتعاد عن العصائر الجاهزة التي تحتوي على السكريات تجنبا لارتفاع نسبة السكر بالدم.

ودعا البروفيسور الآغا مرضى السكري إلى تجنب ممارسة الرياضة أثناء فترة الصيام، حتى لا يكونوا عرضة لهبوط معدل سكر الدم والإصابة بالجفاف ومضاعفاته الخطرة، والأفضل بعد صلاة التراويح مثل رياضة المشي، فذلك يعد خيارًا جيدًا للمصابين بالسكري، إذ يساعد على حرق السعرات الحرارية وخفض معدل سكر الدم بعد تناولهم وجبة الإفطار، بجانب استقرار الأجواء ودرجة الحرارة الخارجية.